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أخبار العالم

الخارجية السعودية تستقبل سفير غينيا

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:21 م
صدى البلد
مريم صليب
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، صورة لسفير جمهورية غينيا مع وكيل شؤون المراسم بالمملكة.

وقالت في تغريدتها: "وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام القين يستقبل سفير جمهورية غينيا لدى المملكة محمود نباهي الشريف".

وجاء اللقاء في إطار حرص المملكة على الاهتمام بتوسيع نطاق علاقاتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، بعد ما حدث مؤخرا من تغيير في مسار التفكير السعودي.
الخارجية السعودية تستقبل سفير غينيا

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