استياء في برشلونة.. المباريات التي سيغيب عنها رافينيا بسبب الإصابة

يسود نادي برشلونة ، شعور بالغ بالاستياء بعد إصابة جناحه البرازيلي رافينيا خلال فترة التوقف الدولي، في توقيت حساس للغاية من الموسم.

وأكد النادي الكتالوني في بيان رسمي، أن رافينيا يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى، بحسب الفحوصات الطبية التي أجراها الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بعد شعوره بآلام خلال مباراة البرازيل ضد فرنسا.

وأضاف البيان، أن اللاعب سيعود إلى برشلونة لاستكمال العلاج، وتقدر مدة غيابه بحوالي 5 أسابيع.

وسيغيب رافينيا عن عدد من المباريات المهمة للفريق الكتالوني، أبرزها:

أتلتيكو مدريد (الدوري الإسباني)

أتلتيكو مدريد (دوري أبطال أوروبا)

إسبانيول (الدوري الإسباني)

سيلتا فيجو (الدوري الإسباني)

خيتافي (الدوري الإسباني)

أوساسونا (الدوري الإسباني)

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المحتملة

ويشعر الجهاز الفني والإداري لبرشلونة بالغضب من إدارة مشاركة رافينيا مع المنتخب البرازيلي، معتبرين أن مشاركته في مباراة ودية بعيدة عن المنزل وفي توقيت حرج من الموسم كانت مجازفة غير مبررة، خاصة في ظل أهمية اللاعب للفريق هذا الموسم.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين على ريال مدريد الوصيف.

ويستعد الفريق لمجموعة من المواجهات الحاسمة في الفترة المقبلة، أبرزها مباراة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، إلى جانب التحديات المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.