هؤلاء سيعملون عن بعد .. الصحة تكشف خطتها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء

أكد الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، أن الوزارة وضعت خطتها لتنفيذ قرار رئيس الوزراء للعمل عن بعد لبعض الفئات غير الخدمية .

وأضاف عبدالغفار ، في تصريح خاص لموقع صدي البلد الإخباري، أن قرار العمل عن بعد يوم الأحد بداية من شهر ابريل سيشمل العامل في الديوان ، مشيراً إلى أن هناك قطاعات الخدمات الطبية ستعمل كما هي دون أي تغيير .

فاتورة استيراد المواد البترولية ارتفع ارتفاع غير مسبوق

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، إن فاتورة استيراد المواد البترولية ارتفع ارتفاعا غير مسبوق، مؤكدا أنه وصل في شهر مارس الجاري الي ٢.٥ مليار دولار .

وأضاف رئيس الوزراء ، أن ترشيد الاستهلاك هو الحل، لافتا إلى أن الترشيد ليس دور الحكومة فقط وإنما دور الجميع حتي نقلل فاتورة الاستيراد .

وأشار إلى أن الحكومة قررت غلق المحال في الساعة ٩ مساء ترشيد للاستهلاك، لافتا إلى أنه حدث لغط كبير بسبب الاغلاق مؤكدا أن القانون يلزم غلق المحال في ١٠ مساء والحكومة خفضته ساعة واحدة فقط .

وتابع رئيس الوزراء، أن هذا الغلق سوف يوفر في الكهرباء وتقليل حركة السيارات لافتا ان من ضمن القرارات أيضا كان تخفيض إنارة الطرق والحي الحكومي بالعاصمة الجديدة وخفض إنارة اعلانات الطرق.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة اتخذت قرار الابطاء الكامل للمشروعات الكبري الجاري تنفيذها لمدة شهرين لافتا ان القرار الثاني هو توفير ٣٠% لجميع السيارات الحكومية .

وأشار رئيس الوزراء، أن من بين هذه القرارات كان تقليل ايام العمل من المقرات حيث تم التوافق أنه اعتبار من زل احد في شهر أبريل يكون هناك عمل عن بعد لبعض القطاعات ومنها المدارس والجامعات.