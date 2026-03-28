بحوزته مواد مخدرة.. تفاصيل القبض على نجل ميدو في التجمع الخامس
سوريا تحبط هجمات بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية
حكم من حلف بالله كذبًا على أمر فعله.. الأزهر للفتوى يجيب
روعوا المواطنين.. القبض على 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بالإسماعيلية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئول قناة "القصة وما فيها" لمخالفة الاكواد الإعلامية
مدبولي: مشروع كاري أون نقلة نوعية في تطوير المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للتموين
استياء في برشلونة.. المباريات التي سيغيب عنها رافينيا بسبب الإصابة
هؤلاء سيعملون عن بعد .. الصحة تكشف خطتها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء
خلال عام 2026.. المتحف المصري الكبير ضمن أفضل المعالم السياحية للزيارة
بفائدة تصل لـ100%.. ضاعف فلوسك بأفضل شهادة استثمار في 2026
الزيادة أكبر من نسبة التضخم .. رئيس الوزراء يكشف لـصدي البلد تفاصيل زيادة الأجور المتوقعة
وزير المالية: 30% زيادة فى مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة و20% للتعليم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مدبولي: مشروع كاري أون نقلة نوعية في تطوير المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للتموين

مدبولي يتفقد أحد فروع كاري أون
مدبولي يتفقد أحد فروع كاري أون
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشروع "كاري أون" يمثل نقلة نوعية في تطوير المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة بجميع منافذ البيع بمختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أحد فروع منافذ المجمعات الاستهلاكية المطورة (كاري أونCarry On) ، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بمنطقة مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة.

وفي ذات السياق، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية التوسع في النماذج الحديثة لمنافذ البيع، وعلى رأسها مشروع "كاري أون"، باعتباره أحد الأذرع التنفيذية لتطوير منظومة التجارة الداخلية ومنافذ التجزئة، من خلال تطبيق نظم تشغيل متقدمة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الوزارة تستهدف توحيد اسم "كاري أون - Carry On" " كعلامة تجارية حديثة لجميع المنافذ التابعة لها، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها لضبط الأسواق، من خلال تكثيف الحملات الرقابية، وتعزيز آليات المتابعة الميدانية، إلى جانب التوسع في المنافذ الحديثة وربطها بمنظومات رقمية متطورة تتيح متابعة حركة السلع بشكل لحظي، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التداول وتحقيق استقرار السوق.

كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لضمان توافر السلع الأساسية بكميات مناسبة، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن، مع استمرار ضخ السلع عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ "كاري أون"، ومختلف المنافذ التموينية بما يلبي احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والذي أوضح أن مشروع "كاري أون" يتم تنفيذه في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير المنافذ التابعة لها، وتقديم تجربة تسوق عصرية ومتكاملة للمواطنين، تعتمد على جودة العرض وتنوع السلع وسهولة الحصول على الخدمة.

وقدم الدكتور علاء ناجي عرضاً حول منافذ "كاري أون"، حيث نوه إلى افتتاح منفذ فرع كلية البنات بالقاهرة في 29 سبتمبر 2025، وفرع مدينة الإنتاج الإعلامي في 16 ديسمبر 2025، إلى جانب افتتاح فرع السيدة زينب المتخصص في بيع اللحوم، وفرع السواح لبيع الأسماك، في 29 سبتمبر من العام الماضي، بما يعكس سرعة تنفيذ المشروع والحرص على التوسع في إنشاء منافذ مطورة تلبي احتياجات المواطنين.

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن الدولة وضعت خطة لتعميم تجربة "كاري أون" على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن المشروع لا يقتصر على تطوير الشكل الخارجي للمنافذ، بل يشمل أيضًا تعزيز المنظومة الرقمية لمنافذ البيع، بما يتيح خدمات الدفع الإلكتروني، والتحول الرقمي، وبما يسهم في تقديم تجربة شراء أكثر سهولة وكفاءة.

ونوه الدكتور علاء ناجي إلى أن منافذ "كاري أون" توفر مختلف أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات والفواكه، بأقل من أسعار السوق بنسبة 30% على الأقل، بما يضمن توافر سلع عالية الجودة بأسعار مناسبة، مع الحفاظ على الدور الاجتماعي للمنافذ التابعة للوزارة، لافتا إلى أن تلك المنافذ تقدم خدماتها للمواطنين من حاملي البطاقات التموينية إلى جانب المبيعات الحرة، حيث تشهد تلك المنافذ إقبالاً كبيراً من المواطنين.

وخلال جولته، تعرف رئيس الوزراء على المنتجات والسلع المتوافرة، حيث أشاد بجودة المنتجات وتنوعها وأسعارها المناسبة، لافتاً إلى أنها تلبي احتياجات مختلف شرائح الدخل للمواطنين، مشدداً على ضرورة ضمان توافر تلك المنتجات بشكل مستمر وبأسعار تنافسية.

وفي ختام الجولة، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة التوسع في افتتاح عدد أكبر من منافذ "كاري أون" بجميع محافظات الجمهورية، مؤكداً أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها لتطوير منظومة التجارة الداخلية.

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل أطول اجتماع بالحكومة لمواجهة تحديات الحرب الراهنة

عائلة احمد حسام ميدو

بعد واقعة التجمع.. من هو حسين نجل أحمد حسام ميدو موهبة نادي الزمالك

الطماطم

بدأت تنخفض.. مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت وهذا موعد هبوطها

الأرصاد

حالة الطقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

هيثم حسن

معاه 3 جنسيات| هيثم حسن يتألق في منتخب مصر ...تعرف عليه

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 28-3-2026 | الجنيه وكل الأعيرة

الفلك

خبيرة فلك تحذر من الساعات القادمة.. ماذا قالت؟

المتهمة

حيلة شيطانية.. مندوبة مبيعات تستولى على 3 ملايين جنيه من أموال شركة

ترشيحاتنا

الزمالك

موقف رابطة الأندية من تغيير موعد مباراة الزمالك والمصري

اوسكار

لجنة الحكام تسلم الشارة للحكام الدوليين

خالد طلعت

هدف واحد فقط يفصل تريزيجيه عن الخطيب.. ناقد رياضي يكشف

بالصور

توفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

12 شركة عالمية تقلص خطط إنتاج السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

أرباح بي واي دي للسيارات تتراجع للمرة الأولى منذ 2021.. ما السبب؟

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

سعر سكودا فيليشيا المستعملة .. صور

سكودا فيليشيا
سكودا فيليشيا
سكودا فيليشيا

فيديو

واقعة نجل ميدو

بحوزته مواد مخدرة.. تفاصيل القبض على نجل ميدو في التجمع الخامس

تصريحات حسين الشريف

عندي حاليًا سوبر ماركت.. حسين الشريف يكشف تفاصيل حياته بعيدًا عن الفنة

مسيرة الراحل أحمد حلاوة

توفي أثناء التصوير.. محطات في حياة أحمد حلاوة بين الفن والعلم

سماء تل أبيب تمتلئ بالغربان

آلاف الغربان السوداء تغطي سماء تل أبــيـ.ـب الرعــ.ـب يجتاح المستوطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد