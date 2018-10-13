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أخبار العالم

سلطان بن سحيم عن قضية خاشقجي: قطر وراء حملة الاتهامات ضد السعودية

السبت 13/أكتوبر/2018 - 12:52 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أكد المعارض القطري، سلطان بن سحيم آل ثاني، أن إمارة قطر وتنظيم الحمدين، هي العقل المدبر لحملة الاتهامات الباطلة ضد المملكة العربية السعودية بأنها ضالعة في قضية اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي، واصفًا هذا الأمر بالمؤامرة الدنيئة.

وقال بن سحيم في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم السبت: "كل العقلاء والأوفياء يقفون مع الشقيقة الكبرى في مواجهة مؤامرة دنيئة واتهامات باطلة".

وتابع المعارض القطري: "وحدة النظام القابع في الدوحة كعادته يشعلها ويكب الزيت على النار، حمالة الحطب لا يستغرب منهم الدنائة".

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