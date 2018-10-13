أحمد موسى: أردوغان السبع بقى فار قدام ترامب .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توسل إلى أمريكا من أجل رفع العقوبات الاقتصادية، مضيفا:" أردوغان بيقول لأمريكا أنا آسف يا بابا بس ارفع العقوبات".



وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" السبع بقى فار واللي كان عامل نفسه أسد بقى مذعور ولكنه الآن يحصل على الأوامر والتعليمات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كلف بعودة القس الأمريكي إلى منزله مرة اخرى ".



وتابع:" أردوغان يستبيح العدالة والقضاء نزل الحكم من 35 سنة إلى 3 سنوات بناء على قانون في القضاء التركي، و القس الأمريكي خرج من المحكمة على المطار متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسوف يستقبله الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض استقبال الفاتحين".

