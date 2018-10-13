ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى: أردوغان السبع بقى فار قدام ترامب .. فيديو

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:02 م
ترامب وأردوغان
ترامب وأردوغان
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توسل إلى أمريكا من أجل رفع العقوبات الاقتصادية، مضيفا:" أردوغان بيقول لأمريكا أنا آسف يا بابا بس ارفع العقوبات".

وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" السبع بقى فار واللي كان عامل نفسه أسد بقى مذعور ولكنه الآن يحصل على الأوامر والتعليمات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كلف بعودة القس الأمريكي إلى منزله مرة اخرى ".

وتابع:" أردوغان يستبيح العدالة والقضاء نزل الحكم من 35 سنة إلى 3 سنوات بناء على قانون في القضاء التركي، و القس الأمريكي خرج من المحكمة على المطار متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسوف يستقبله الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض استقبال الفاتحين".

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس بسبب الشبورة المائية والبرودة غدا

شاهد .. أم تضحي بجسدها لحماية رضيعتها من العاصفة الثلجية

مفاجأة.. الجزيرة تبرئ السعودية وتدين تركيا في اختفاء خاشقجي.. فيديو

احتجاز مسئولين إثيوبيين حرضوا على اقتحام القصر الرئاسي ومكتب رئيس الوزراء

متحدث الرئاسة: إنشاء مدينة متكاملة للرخام بمنطقة الجلالة

على خطى تركيا.. قطر تهاجم السعودية وتحذرها من الابتزاز

أكبر معمرة مسلمة تحكي مأساتها مع الديكتاتور الروسي ستالين .. فيديو وصور

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير الحمراء قبل مواجهة وفاق سطيف

اكتشف سرقة بياناتك من فيسبوك.. بهذه الخطوة

مستشار رئيس الوزراء يكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين

أحمد موسى عن حديث السيسي لجريدة الشاهد: محدش يقدر يقول الكلام ده غيره

منتخب مصر .. طبيعة إصابة محمد صلاح وسبب خروجه فى مباراة سوازيلاند

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرازيل تستعد لمواجهة الأرجنتين فى كلاسيكو أمريكا اللاتينية بالسعودية..صور

محطات العائلة المقدسة في مصر من رفح حتى دير المحرق.. صور

شاهد .. لاعبو منتخب إنجلترا على الشواطئ بعد التعادل مع كرواتيا

مصر تفوز بلقب البطولة العربية لسباعيات الرجبي .. صور

20 فستانا من دولاب درة اختاري منها لسهرتك..صور

فيديو

هاشتاج #ترامب_شلح_اردوغان تريند رقم واحد .. فيديو
توفيق عكاشة: سيدة تشتري توك توك في جهاز ابنتها.. فيديو
موسى: الدول العربية ملهاش غير بعض ماعدا قطر الإسرائيلية.. فيديو
توفيق عكاشة لـ زوجته: يا خرابي يا حياة كانت شورة طين
أحمد موسى: تعامل الجزيرة مع اختفاء خاشقجي يذكرنا بتآمرها في 25 يناير .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟