كاتب سعودي: المملكة ستتخذ إجراءات تهز اقتصاد العالم حال تعرضها لعقوبات ..فيديو

قال جميل الذيابي، الكاتب الصحفي السعودي، إن السعودية من أقوى الدول اقتصاديًا في العالم، ولا تقبل أي تهديدات أو التلويح بعقوبات.





وتابع "الذيابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "أحمد موسى" ببرنامج «على مسؤوليتي» والمذاع على قناة "صدى البلد": «حال فرض عقوبات اقتصادية على السعودية، ستتخذ إجراءات ستؤثر على الاقتصاد العالمي، حيث يوجد أمام عدد من الخيارات للرد على الاتهامات»، مؤكدًا أن السعودية دولة مهمة في العالمين العربي والإسلامي، معلقًا «المملكة دولة مؤثرة ومن يتحدث عنها لابد أن يعلم قدرها".





وأضاف الكاتب الصحفي السعودي "هناك تعاون سعودي تركي أمريكي للتحقيق في قضية اختفاء خاشقجي، وليس كما يروج الإعلام القطري والإخواني، مشيرا إلى أن عائلة خاشقجي تنفي علاقته بالمرأة التي تدعي خطبتها له.





واستطرد الذيابي: "يتم تفنيد الفبركة الإعلامية والروايات المشبوهة اليوم، والسعودية أعلنت أنها لا تمانع فى تفتيش القنصلية السعودية رغم مخالفة هذا لاتفاقية فيينا الدولية".





وأوضح الذيابي أن الإعلام الإخواني في تركيا يحاول تشويه صورة المملكة ومصر، مؤكدا أن السعودية واثقة في قراراتها، مشيرا إلى أن المملكة ستوقف مخططات قطر وتركيا وغيرها، معلقًا «هؤلاء الأشرار أقزام والسعودية ستبقى شامخة».





وأكد الكاتب الصحفي أن الاتهامات الموجهة للرياض تستهدف الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لافتا إلى أن الداخل السعودي قوى ومؤيد لسياسات وقرارات ولي العهد.





وأشار الذيابي إلى أن تصريحات دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، تستهدف تحقيق مصالح داخلية ببلاده خاصة مع قرب الانتخابات، مؤكدا أن العلاقات السعودية الأمريكية ستظل قوية.





وأشار إلى قوة العلاقات السعودية مع الصين وروسيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي معلقًا «لا نعتمد على أمريكا وحدها، وحريصون على العلاقة مع واشنطن إلا حال تورطها في قرارات ضد الرياض».





وعلق الذيابي على تصريحات عزام التميم ضد المملكة قائلًا «إخواني جاهل وكاره، ويستهدف خدمة تنظيم الإخوان".