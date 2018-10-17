مؤتمر الفتوى يناقش اليوم ضوابط الإفتاء في قضايا حقوق الإنسان

تواصل الأمانة العامة لهيئات ودور الإفتاء في العالم، برئاسة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ، لليوم الثاني مؤتمرها الدولي الرابع " التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق" بفندق الماسة بمدينة نصر، بمشاركة وفود من 73 دولة إسلامية وعربية وأوروبية.



وتبدأ فعاليات الجلسة الأولي من اليوم الثاني، بعنوان" ضوابط الإفتاء في قضايا حقوق الإنسان" في العاشرة صباحًا، يرأس الجلسة الدكتور عبدالله المعتوق المستشار بالديوان الأميري في الكويت، ويشارك في الجلسة الشيخ الحبيب الجفري رئيس مؤسسة طابة بأبو ظبي، والدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، الدكتور محمد قاسم أستاذ الشريعة بدار العلوم، والشيخ شعبان موباجي مفتي أوغندا، والشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوي بدار الإفتاء.