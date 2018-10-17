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ثقافة

وزيرة الثقافة: الراحلة مها عرام كانت إحدى مفردات الإبداع المصري

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:51 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات، المخرجة الكبيرة مها عرام التى وافتها المنية اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت "إيناس" إن الراحلة كانت إحدى مفردات الابداع المصرى وتركت أعمالًا شكلت جزءا هاما من تاريخ السينما. 

يشار إلى أن مها عرام تخرجت في قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما، وشاركت في العديد من الأفلام كمساعد مخرج حتى أخرجت أول أفلامها وهو الفيلم التليفزيوني (حواء 2000) في عام 1993، ثم اخرجت ووضعت موسيقى وألحان فيلم (مربط الفرس) عام 1994، وأخرجت أيضًا بعض الكليبات وإعلانات التليفزيون والسهرات التليفزيونية، كما أخرجت للتليفزيون مسلسل (ألف ليلة وليلة).

وأدت أدوار صغيرة في بداية حياتها الفنية فى أفلام (خرج ولم يعد) 1984، (بيت القاصرات) 1984 و(العايقة والدريسة) 1985.

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