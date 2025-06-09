الأهلي يكشف عن قميصه الثاني في كأس العالم للأندية| صور

أعلن النادي الأهلي عن قميصه الثاني في بطولة كأس العالم للأندية، في جلسة تصوير خضع لها لاعبي الفريق الأحمر.

جرديشار بقميص الأهلي

إمام عاشور

زيزو وتريزيجيه

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في المباراة الودية التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية، الليلة الماضية، استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

مباراة الأهلي وباتشوكا شهدت شهدت الظهور الأول لـ أحمد مصطفى زيزو، بقميص النادي الأهلي بعد انضمامه في صفقة مجانية عقب انتهاء عقده مع نادي الزمالك.

موعد مباراة الاهلي وإنتر ميامي

من المنتظر أن يبدأ الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة قوية أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، يوم 14 يونيو الجاري في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت الولايات المتحدة (فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة)، على ملعب "هارد روك" الذي يتسع لأكثر من 64 ألف متفرج.