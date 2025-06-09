فيفا يكشف تفاصيل حفل نهائي كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الاثنين أن مغني الراب الأمريكي دوجا كات، والمغني الكولومبي جيه بالفين، والمغني النيجيري تيمز، سيُحيون حفل استراحة نهائي كأس العالم للأندية في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

كما سيتعاون الاتحاد الدولي لكرة القدم مع منظمة "جلوبال سيتيزن" الدولية المعنية بالتعليم والدعوة، وفرقة الروك البريطانية "كولد بلاي" في تنظيم الحفل الذي سيُقام في 13 يوليو.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "سيُشرف كريس مارتن، عضو فرقة "كولد بلاي"، على حفل استراحة نهائي كأس العالم للأندية لدعم صندوق "فيفا" لتعليم المواطن العالمي، الذي يهدف إلى جمع 100 مليون دولار لتحسين فرص الحصول على تعليم جيد".

تُقام بطولة كأس العالم للأندية الموسعة، بمشاركة 32 فريقًا، في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو في الولايات المتحدة. ويواجه إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، النادي الأهلي المصري في المباراة الافتتاحية يوم 14 يونيو في ميامي.