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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لفرض الانضباط.. ريبيرو يتخذ قرارا حاسما مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة ميامي

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

اتخذ المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرارًا صارمًا بفرض حالة من الانضباط الكامل داخل معسكر الفريق المقام في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك ضمن الاستعدادات النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.


 


 

منع التجول والتفاعل مع الجماهير

في تقرير نقله مراسل قنوات “أون سبورت” من داخل المعسكر، كشف أن ريبيرو قرر منع اللاعبين من التجول داخل المنتجع الذي يقيم فيه الفريق، كما حظر خروجهم للتنزه أو التفاعل مع الجماهير. ويهدف هذا القرار إلى إعادة التركيز والانضباط داخل صفوف الفريق قبل بدء المنافسات العالمية.

رصد حالة من التراخي الذهنى 

المدرب الإسباني لاحظ وجود تراجع في التركيز الذهني لبعض اللاعبين، نتيجة الضغوط الجماهيرية الكبيرة في محيط الإقامة، ورغبة المشجعين المستمرة في التقاط الصور مع نجوم الفريق. كما لاحظ الجهاز الفني كثرة خروج اللاعبين من غرفهم للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية داخل المنتجع، وهو ما اعتبره ريبيرو مؤثرًا سلبيًا على استعداد الفريق.

معسكر مغلق حتى نهاية البطولة

ردًا على هذه الأجواء، قرر ريبيرو بدء معسكر مغلق صارم يمتد حتى نهاية البطولة، وأبلغ بهذا القرار جميع عناصر الجهازين الفني والإداري، بالإضافة إلى اللاعبين، مؤكدًا أن التركيز الكامل هو الطريق الوحيد لتحقيق نتائج مشرفة.

الأهلي في مجموعة قوية

يُذكر أن الأهلي يتواجد في المجموعة الأولى من النسخة الموسعة لبطولة كأس العالم للأندية، التي تُقام من 15 يونيو وحتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا في 11 مدينة أميركية. وتضم مجموعة الأهلي فرق إنتر ميامي الأميركي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي، حيث يفتتح الأهلي مشواره بمواجهة إنتر ميامي فجر الأحد 15 يونيو


 

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