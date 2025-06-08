إعلامي: البدري والنحاس وعلي ماهر أفضل للأهلي من ريبيرو



يرى الإعلامي محمد فاروق نجم الاهلي الأسبق ان تولي مدرب مصري تدريب الاهلي افضل من تواجد الاسباني خوسيه ريبيرو.

وقال محمد فاروق خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه "مان تو مان" عبر صفحته الرسمية:"كنت أتمني أن يتولي تدريب الاهلي في كأس العالم للأندية مدرب عالمي خاصة أن ريبيرو أول تجربة ليه هي تدريب اورلاندو بيراتس"



ويضيف محمد فاروق :" وطالما لم يتم استقدام مدرب عالمي كان المدرب الوطني افضل خاصة أن هناك أسماء لامعة مثل حسام البدري وعلي ماهر وعماد النحاس حققوا نتائج متميزة"



وأكمل محمد فاروق :" حسام البدري قدم نتائج مبهرة إبان توليه مهمة تدريب الاهلي "