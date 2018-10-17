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أخبار العالم

ولي العهد السعودي يستقبل رئيسة وزراء بنجلادش

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:54 م
صدى البلد
مريم صليب
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، صورة لولي العهد محمد بن سلمان خلال لقائه مع رئيسة وزراء بنجلادش .

وقالت في تغريدتها: "ولي العهد يلتقي رئيسة وزراء بنجلاديش ويستعرضان العلاقات الثنائية وفرص تطويرها والمسائل ذات الاهتمام المشترك" .

وجاء اللقاء في إطار حرص المملكة على الاهتمام بتوسيع نطاق علاقاتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، بعد ما حدث مؤخرا من تغيير في مسار التفكير السعودي.
ولي العهد السعودي يستقبل رئيسة وزراء بنجلادش

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