ولي العهد السعودي يستقبل رئيسة وزراء بنجلادش

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، صورة لولي العهد محمد بن سلمان خلال لقائه مع رئيسة وزراء بنجلادش .



وقالت في تغريدتها: "ولي العهد يلتقي رئيسة وزراء بنجلاديش ويستعرضان العلاقات الثنائية وفرص تطويرها والمسائل ذات الاهتمام المشترك" .



وجاء اللقاء في إطار حرص المملكة على الاهتمام بتوسيع نطاق علاقاتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، بعد ما حدث مؤخرا من تغيير في مسار التفكير السعودي.