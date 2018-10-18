مدبولي: اجتماع لكل محافظ مع الرئيس السيسي لعرض التحديات وتطوير الخدمات

عقد مجلس المحافظين اليوم اجتماعه الثاني برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور وزراء التخطيط، النقل، التنمية المحلية، الصحة، والبيئة، وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة خلال الزيارات الوزارية لمحافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، والدقهلية، وبورسعيد، بالإضافة لمتابعة تكليفات رئيس الوزراء لكافة المحافظات بشأن الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب بحث عدد من الملفات الأخرى.



وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الزيارات الميدانية التي يقوم بها إلى المحافظات والتي تمتدُ بين الوجه القبلي والبحري، تأتي بهدف الوقوف على الواقع الفعلي للخدمات المقدمة للمواطنين، والتعرف على موقف تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، لافتًا إلى أن هذه الزيارات تعدُ رسالة واضحة، وتكليفًا صريحًا، بأن على كل مسئول أن يقوم بالتحرك الميداني، لرؤية ما يجري بنفسه على أرض محافظته، والتواصل مع المواطنين، دون اعتماد على تقارير.



وأكد مدبولي أنه ستكون هناك اجتماعات لكل محافظ مع رئيس الجمهورية، ليعرض كل محافظ التحديات التي تواجهه ورؤيته وجهوده لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأضاف رئيس الوزراء أن زياراته الميدانية التي شملت حتى الآن 5 محافظات، جاءت بهدف حل المشكلات، والتصدي للتحديات في مختلف المواقع، كما أتاحت الفرصة للقاء نواب البرلمان بكل محافظة، والذي يعد أمرًا له أهمية خاصة، موجهًا المحافظين في هذا الصدد باستدامة التواصل مع أعضاء مجلس النواب، والاستماع إلى شكاوى دوائرهم، والعمل على حلها، وكذلك التعرف على مقترحاتهم.



وقال مدبولي للمحافظين خلال الاجتماع:" أنا تحت أمركم، في أي وقت، وتليفوني مفتوح للتعامل مع أي مشكلة، أو أزمة" وأكد أنه تم تكليف المحافظين بتشكيل وحدة تدخل سريع في كل محافظة للتعامل مع مشاكل القمامة، مؤكدًا أنه يتم متابعة موقف التعامل مع هذه المشكلة بصورة دورية، ومهمتكم أن يشعر المواطن بتقدم ملموس في ملف النظافة، وكذا الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع، لافتًا إلى أنه سيتم تنظيم مسابقة لأفضل مدينة ووحدة محلية وقرية، وسيتم تحفيز الفائزين بجائزة مالية مناسبة.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفًا واضحًا لرئيس الجمهورية لكم بمتابعة سلامة كل المنشآت الخدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، موجهًا المحافظين بضرورة أن تتم إزالة أي بناء مخالف على الأراضي الزراعية على الفور، وكذا أي بناء مخالف، أو بدون تراخيص، مشدداُ على ضرورة معاقبة مسئولي الأحياء الذين يتقاعسون عن أداء مهمتهم في إزالة المخالفات، مضيفًا أن هناك تكليفًا أيضًا بأهمية التعامل الفوري مع أي مخلفات يتم إلقاؤها في الترع والمصارف، فهذه الظاهرة تؤدي إلى تلوث المياه وإهدارها.



وكلف مدبولي المحافظين خلال الاجتماع، برفع درجات الطوارئ في كل المحافظات، ومراجعة الاستعدادات لمواجهة السيول والأمطار، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك تنسيق تام بين مختلف الجهات، لاتخاذ التدابير اللازمة لإدارة الموقف وتفادي الآثار السلبية للسيول.



كما كلف رئيس الوزراء المحافظين بسرعة الانتهاء من ملفات تقنين أراضي الدولة، وتوقيع العقود مع من وفقوا أوضاعهم، خاصة أن كل محافظة لها نسبة من الأموال المستحقة التي سيتم تحصيلها، وهو ما سيسهم في تنمية محافظاتكم.



وخاطب رئيس الوزراء المحافظين قائلًا: التنسيق لتنفيذ المشروعات المختلفة بمحافظاتكم هي مهمتكم، فلن أقبل أن يتعطل مشروع قومي بسبب البيرقراطية، وعليكم إنهاء كل الموافقات لتنفيذ أي مشروع، مؤكدًا أن حدوث طفرة حقيقية في الاقتصاد المصري ترتبط بالإجراءات المتبعة لتشجيع الاستثمارات، وتطوير الخدمات، وحل المشكلات البيروقراطية، لافتًا إلى أن هناك حاليًا لجنة لفض منازعات الاستثمار، قراراتها مُلزمة لجميع الأطراف، ولذا عليكم الاهتمام بتنفيذ قرارات لجان فض المنازعات، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.



واستعرض مجلس المحافظين خلال الاجتماع، أبرز التوجيهات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء خلال زياراته الميدانية في محافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، والدقهلية، وبورسعيد، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأن هناك فرق متابعة لذلك.