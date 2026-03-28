تركت 3 أطفال .. تشييع جثمان سيدة توفيت أثناء الولادة في المنوفية

شيع العشرات من اهالي قرية شبرا زنجي بمركز الباجور في محافظة المنوفية جثمان سيدة توفيت اثناء ولادة طفلها بمستشفي خاص.

وادي الأهالي صلاة الجنازة علي الجثمان وسط حالة من الصدمة والحزن.

وأكد الأهالي، أن السيدة تبلغ من العمر ٣٦ عاما وتركت ٣ أطفال بينهم طفل رضيع وتوفت اثناء ولادة طفلها بمستشفي خاص ورفضت أسرتها اتهام أحد بوفاتها ونفوا الشبهة الجنائية في الواقعة.

وتلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة الباجور بتلقيه بلاغا بوفاة سيدة أثناء ولادتها طفلا داخل مستشفى خاص.

بالانتقال، تبين مصرع السيدة “ع. ج”، 36 سنة، من قرية شبرا زنجي بمركز الباجور، أثناء ولادة طفلها بمستشفى خاص.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.