أهلي 2000 يفوز على المعادي بخماسية في بطولة منطقة القاهرة

حقق فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة القدم - مواليد ٢٠٠٠، فوزًا كبيرًا على نظيره، المعادي واليخت، بخمسة أهداف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الاثنين، على ملعب مدينة نصر، ضمن الجولة السادسة من بطولة منطقة القاهرة.



الأهلي بدأ المباراة بتشكيل مكوّن من:



حراسة المرمى: محمد أشرف.



الدفاع: مصطفى إلياس – حسين لطفى – حسون محمد – ضياء وحيد.



الوسط: محمد علاء – وليد محمد – ياسين على – كرم النقيب – مصطفى حسين «أفريقى».



الهجوم: العربي جمال.



وشارك خالد أبو العلا فى الشوط الثاني، بدلًا من مصطفى أفريقى، ومحمد مصطفى «أوكا» بدلًا من العربى جمال، وعمر علاء بدلًا من ياسين على.



افتتح ياسين علي التسجيل للأهلي برأسية في الدقيقة الـ٤١، ورفض الاحتفال نظرًا لأنه سجل في شباك فريقه السابق.



وأضاف كرم النقيب، فى الشوط الثاني، الهدف الثاني، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة الـ٧٤، قبل أن يسجل الأهلي ٣ أهداف في آخر ٦ دقائق، عن طريق محمد مصطفى «أوكا»، أثر انفراده بالحارس في الدقيقة الـ٨٨، وضياء وحيد من تسديدة صاروخية في الدقيقة الـ٩٢، ومصطفى إلياس من ركلة جزاء في الدقيقة الـ٩٤.



بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى ١٦ نقطة، في صدارة الترتيب، بعدما فاز على السكة الحديد والنصر بنتيجة واحدة 2-صفر، وتعادل مع مصر للتأمين ٣-٣، ثم فاز على طلائع الجيش ٣-٢، وعلى مركز شباب زينهم ٦-صفر، وأخيرًا على المعادي واليخت ٥-صفر، مسجلا بذلك ٢١ هدفًا بينما تلقى ٥ أهداف فقط.



ويضم الجهاز الفني لفريق 2000.. أمين عرابي مديرًا فنيًا، ويعاونه أشرف أبو زيد المدرب العام، تامر دسوقى مدرب حراس المرمى، عماد أنور إداري الفريق، محمود عبد العليم طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين أخصائي العلاج الطبيعي.