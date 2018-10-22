هاني زادة يوضح حقيقة أمر ضبط وإحضار النيابة

كشف هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة وجود أمر ضبط وإحضار له من قبل نيابة الأموال العامة في قضية فتح حساب خاص وتغيير العملة.





وقال "زادة"، في تصريحات لبرنامج "ستوديو 93.7" على راديو "اون سبورت اف ام"، إنه يتحدى وجود أي أوامر ضبط وإحضار له صادرة من النيابة، مؤكدا كذب هذا الكلام.





وأضاف زادة أنه سيطارد كل من روج هذا الكلام عن طريق الهيئات الإعلامية كما أنه سيلاحقهم قضائيا.



