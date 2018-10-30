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أخبار العالم

الكرملين يكشف حقيقة اجتماع بوتين مع نتنياهو في باريس

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 10:26 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري باسكوف، اليوم ، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يعقد اجتماعًا رسميًا مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش مؤتمر القادة في باريس يوم 11 نوفمبر للاحتفال بالذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى، لكن قد يجريان محادثة قصيرة.

وقال باسكوف في تصريحات صحفية إن خطة بوتين خلال زيارة باريس تتضمن اجتماعا واحدا فقط مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يحضر بوتين الأحداث التذكارية في نهاية الحرب العالمية الأولى وأن تتاح له الفرصة لإجراء محادثات قصيرة مع المشاركين الآخرين .

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت خلال اليومين الماضيين أن نتنياهو سيلتقي بوتين على هامش مؤتمر القادة في باريس.
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