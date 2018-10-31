محافظ القليوبية: فحص مليون و331 ألف مواطن في مبادرة فيروس سى

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، أنه تم فحص مليون و331 ألفا و784 مواطنا ومواطنة منذ انطلاق مبادرة 100 مليون صحة حتى الآن للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية فى أول أكتوبر وحتى الآن.





وناشد المحافظ المواطنين الحرص على القيام بالكشف على فيروس سي، حفاظا على الصحة العامة ولمساعدة المسؤولين للقضاء على ذلك المرض في أسرع وقت لتصبح مصر خالية من فيروس سي، مؤكدًا أن هذا المرض بدون متابعة أو علاج سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة، حيث إن المستهدف في المحافظة حوالي 2.9 مليون مواطن.



