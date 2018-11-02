شاهد.. كوكبة من المتحدثين والخبراء يشاركون في منتدى شباب العالم

يشهد منتدي شباب العالم هذا العام مشاركة كوكبة من المتحدثين والخبراء في المجالات المختلفة لمعرفة .



ونشرت الصفحة الرسمية للمنتدى علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اسماء عدد من المتحدثين والخبراء .



ويشهد اليوم الجمعة افتتاحية خاصة لمسرح شباب العالم والذي يقام على هامش المنتدى هذا العام 2018 عرضا مسرحيا جديدا بعنوان "الزائر للمخرج المصري المرموق خالد جلال" والذي يسلط الضوء على إحدى القضايا الهامة التي تلقى اهتماما كبيرا لدى الشباب من مختلف أنحاء العالم، ويشارك فيه 16 ممثلا من مختلف دول العالم.



وقد تقرر عرضه في افتتاحية خاصة لمسرح منتدى شباب العالم اليوم الجمعة بمدينة شرم الشيخ مقر انعقاد المنتدى .



وبدأت تجهيزات وبروفات العرض يوم 15 أكتوبر الماضي بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال معسكر فني يشارك فيه عدد من الشباب المصريين والأجانب تحت إشراف المخرج خالد جلال، حيث تقدم عدد كبير من الشباب المصريين والأجانب بطلب المشاركة في المسرحية عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى ثم خضعت طلباتهم لتقييم شامل حتى تم اختيار الأفضل.



ومسرح شباب العالم تم إنشاؤه ضمن فعاليات منتدى شباب العالم الذي يعقد هذا العام 2018 من قِبل الشباب ومن أجل عرض قضايا الشباب، ليكون محورا جامعًا لمُختلف الفنون؛ حيث يعرض من خلاله مجموعة متنوعة من العروض المسرحية الموسيقية والكوميدية والدرامية، وكذلك عديد من المحادثات الملهمة، وغير ذلك الكثير، كما يشارك فيه فنانين وموهوبين من جميع أنحاء العالم.



هذا ويقام منتدى شباب العالم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر في الفترة من ( ٣ - ٦ نوفمبر 2018 (. وكان المنتدي قد انطلق عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع .



ويشهد المنتدي هذا العام مشاركة أكثر من 5000 من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

