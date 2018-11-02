ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

شاهد.. كوكبة من المتحدثين والخبراء يشاركون في منتدى شباب العالم

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:53 ص
محمد عبد المنعم
يشهد منتدي شباب العالم هذا العام مشاركة كوكبة من المتحدثين والخبراء في المجالات المختلفة لمعرفة .

ونشرت الصفحة الرسمية للمنتدى علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اسماء عدد من المتحدثين والخبراء .

ويشهد اليوم الجمعة افتتاحية خاصة لمسرح شباب العالم والذي يقام على هامش المنتدى هذا العام 2018 عرضا مسرحيا جديدا بعنوان "الزائر للمخرج المصري المرموق خالد جلال" والذي يسلط الضوء على إحدى القضايا الهامة التي تلقى اهتماما كبيرا لدى الشباب من مختلف أنحاء العالم، ويشارك فيه 16 ممثلا من مختلف دول العالم.

وقد تقرر عرضه في افتتاحية خاصة لمسرح منتدى شباب العالم اليوم الجمعة بمدينة شرم الشيخ مقر انعقاد المنتدى .

وبدأت تجهيزات وبروفات العرض يوم 15 أكتوبر الماضي بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال معسكر فني يشارك فيه عدد من الشباب المصريين والأجانب تحت إشراف المخرج خالد جلال، حيث تقدم عدد كبير من الشباب المصريين والأجانب بطلب المشاركة في المسرحية عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى ثم خضعت طلباتهم لتقييم شامل حتى تم اختيار الأفضل.

ومسرح شباب العالم تم إنشاؤه ضمن فعاليات منتدى شباب العالم الذي يعقد هذا العام 2018 من قِبل الشباب ومن أجل عرض قضايا الشباب، ليكون محورا جامعًا لمُختلف الفنون؛ حيث يعرض من خلاله مجموعة متنوعة من العروض المسرحية الموسيقية والكوميدية والدرامية، وكذلك عديد من المحادثات الملهمة، وغير ذلك الكثير، كما يشارك فيه فنانين وموهوبين من جميع أنحاء العالم.

هذا ويقام منتدى شباب العالم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر في الفترة من ( ٣ - ٦ نوفمبر 2018 (. وكان المنتدي قد انطلق عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع .

ويشهد المنتدي هذا العام مشاركة أكثر من 5000 من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.
loading...

ترشيحاتنا

جروس يحفز بدلاء الزمالك عقب الفوز على دجلة

تعرف على حكم ارتداء النقاب

وزيرة الصحة تتوجه لشرم الشيخ لتفقد خطة التأمين الطبي لمنتدى شباب العالم

موقع أمريكي يكشف تكلفة إقامة زوجة ترامب بالقاهرة

إمام مسجد يصيب عاملا وشقيقته بالرصاص بسبب خلافات عائلية بسوهاج

أبرز الأحداث الفنية والشخصية خلال هذا الأسبوع.. رحيل حمدي قنديل.. ومرض ياسمين الخطيب.. وملكة جمال سوريا تعلن طلاقها من أحمد عبدالله محمود

بأمر الشاباك.. جريمة جنسية بحق سيدة فلسطينية.. صور

تعرف على السيرة الذاتية لحكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

في عيد ميلاد ندى بسيوني ..شاهد أجمل إطلالاتها..صور

بورصة الدواجن.. استقرار الأسعار والفراخ البيضاء بـ 25 جنيها للكيلو

شاهد.. كوكبة من المتحدثين والخبراء يشاركون في منتدى شباب العالم

الونش ينتظم في تدريبات الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواعيد قطارات الفروع والضواحي بالوجه البحرى بعد تعديلها

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

فيديو

شاهد.. كوكبة من المتحدثين والخبراء يشاركون في منتدى شباب العالم
لحظة وصول الرئيس السيسي لمسجد الصحابة بشرم الشيخ .. فيديو
السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الصحابة بشرم الشيخ .. فيديو
التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ
وزير الطيران يكشف أهم الإجراءات لاستقبال وفود منتدى شباب العالم..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟