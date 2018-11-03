ديبالا يسجل هدفا عالميا لـ يوفنتوس في شباك كالياري ..فيديو

أحرز باولو ديبالا الهدف الأول لفريقه يوفنتوس فى شباك كالياري من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب أليانز ستاديوم تورينو في الجولة الحادية عشرة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.



وجاء هدف يوفنتوس فى الدقيقة الأولى عن طريق ديبالا عقب مراوغة أكثر من رائعة لمدافعي كالياري وسددها بإتقان لتسكن الشباك.



ويتصدر يوفنتوس صدارة ترتيب المسابقة برصيد 28 نقطة، بينما جاء كالياري في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.

