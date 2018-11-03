عاصي الحلاني يبدأ حفل الموسيقى العربية بالأوبرا.. فيديو

بدأ الفنان اللبناني عاصي الحلاني حفلته الغنائية مساء الليلة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد قطب، في ثالث ليالي المهرجان.





تألق عاصي الحلاني بعدد من أروع أغانيه اللبنانية والعربية والمصرية، ولم ينس الأغاني الوطنية لمصر، فقدم لجمهوره المصري 3 أغنيات، أغنيتين له، وهما: «كبيرة يا مصر» و«نسايم حرية»، بالإضافة إلى أغنية «أحلف بسماها» للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.





وعلى جانب آخر، يحيى عاصى الحلانى حفلا غنائيا 25 ديسمبر المقبل الذى يتزامن مع احتفالات يوم عيد الميلاد ومن المقرر ان يقام الحفل فى المانيا.