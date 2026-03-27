روبيو: الولايات المتحدة تنتظر رد إيران على اقتراحها بإنهاء الحرب

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة لم تتلقَّ بعد ردًا إيرانيًا على المقترح المكون من 15 بندًا الذي طرحته إدارة ترامب للتفاوض بشأن إنهاء الحرب مع إيران، مشيرًا إلى أن الرد قد يأتي في أي لحظة.

وقال روبيو لشبكة CNN: "لم نتلقَّ الرد بعد. لدينا رسائل، وتبادلنا رسائل وإشارات من النظام الإيراني، ما تبقى منه، حول استعداده للتحدث عن بعض الأمور".

وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة تنتظر توضيحًا بشأن الطرف الآخر الذي سيمثل إيران على طاولة المفاوضات، بعد أن أسفرت الضربات الأمريكية والإسرائيلية عن مقتل العديد من قادة النظام الإيراني.

وتساءل روبيو: "مع من سنتحدث؟ وماذا سنتحدث عنه، ومتى؟"، مضيفا أن تلك الإجابات قد تأتي "في أي لحظة"، مشيرًا إلى اليوم أو غدًا كاحتمال وارد.

أوضح أن الإيرانيين سيؤكدون جديتهم بشأن المحادثات حالما يوضحون من سيتحدث باسمهم، وما هي المواضيع التي سيتناولونها، ومتى سيكونون مستعدين للاجتماع.