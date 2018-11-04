أردوغان يوجه أقوى تهديد لاكتشافات الغاز في البحر المتوسط

قال الرئيس التركي طيب أردوغان إن تركيا لن تسمح باستغلال احتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط.





ويعتقد أن منطقة شرق البحر المتوسط غنية بالغاز الطبيعي وأدت المحاولات الرامية للاستفادة من الموارد هناك إلى إحياء التوترات بين تركيا واليونان.





وتتداخل مطالب تركيا وقبرص بشأن المنطقة الاقتصادية البحرية وكلاهما يخطط لتنفيذ عمليات استكشاف للنفط والغاز هذا العام.





وقال أردوغان في كلمة خلال مراسم تسليم سفينة بحرية وغواصة إن الدول التي تعتقد أنها تستطيع العمل في شرق البحر المتوسط أو بحر إيجة دون موافقة أنقرة خاطئة.





وأضاف "لن نقبل محاولات استخراج الموارد الطبيعة في بلادنا، قبرص أو في شرق البحر المتوسط".



