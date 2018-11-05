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محافظات

موجة إنذار في سيناء.. سقوط أسلاك هوائية وتراكم الرمال وسيول متوقعة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:35 ص
محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء
أحمد صالح
تعرضت محافظة شمال سيناء مع حلول موسم الشتاء إلى ظروف جوية سيئة وأمطار رعدية غزيرة، وانخفاض في درجات الحرارة ورياح شديدة، والتي تسبب قطع التيار الكهربي عن عدد من الأحياء والقرى وتراكم الكثبان الرملية علي الطرق السريعة والفرعية موجة انذار مع بداية شتاء هذا العام.

وتسبب هبوب الرياح الشديدة في سقوط الأسلاك الهوائية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، خاصة الواقعة علي الأطراف في مناطق مكشوفة بسبب تعرض الأعمدة والأسلاك إلى العوامل الجوية والتي ينتج عنها تهالك الأسلاك والأعمدة الكهرباء، كما تراكمت الرمال على الطرق الفرعية بسبب شدة هبوب الرياح ومع زيادة معدلات سقوط الامطار في المرات القادمة لذا فانه من المتوقع وقوع سيول كما يتوقع الاخباريين من كبار السن.

وأثرت الأمطار على الحركة التجارية والأسواق، وأدت إلى تجمع كميات كبيرة من المياه في الشوارع وعلى الطرق، كما شهدت الطرق الرئيسية والفرعية والدولية بشمال سيناء حذرا شديدًا من السائقين وبطء في حركة السير خشية وقوع حوادث.

وتفقد اللواء وليد المعداوي، رئيس مجلس ومدينة العريش، تجمعات الأمطار بشوارع العريش بعد سقوط امطار ليلة امس، رافقه عيد بكير سكرتير المجلس، بالإضافة إلى مجموعات عمل من إدارة تحسين البيئة وهيئة المياه والصرف الصحي لمتابعة فتح البالوعات وتصريف المياه، للعمل على شفط مياه الأمطار.

ومن جانبه قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ "انه تم رفع درجات الاستعداد لمواجهة موسم الشتاء حيث تقوم المحافظة بتنفيذ عدد من الإجراءات في مقدمتها فتح الطرق بازالة الرمال المتراكمة والسير في تنفيذ خطط لتغيير الأسلاك الكهربائية الهوائية الي كابلات أرضية خاصة في مناطق الشيخ زويد ورفح.
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