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قافلة الأزهر الطبية بأسوان تختتم أعمالها بإجراء 136 عملية وفحص 9009 مرضى

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:16 م
صدى البلد
محمد شحتة
اختتمت قافلة الأزهر الطبية، الموفدة إلى مدينة السباعية بأسوان، أعمالها، اليوم الأربعاء، بعد أن وقعت الكشف الطبي على "9009" أشخاص، كما أجرت "136" عملية جراحية، ما بين متوسطة وكبرى، في تخصصات العظام والمسالك البولية والمناظير والأنف والأذن والحنجرة والرمد والأسنان والنساء والتوليد. 

وضمّت القافلة، التي استمر عملها لمدة أربعة أيام، 22 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر، في تخصصات العظام والباطنة والرمد والصدر والأنف والأذن والحنجرة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية وأمراض النساء والمخ والأعصاب والتخدير والأوعية الدموية.

وقامت القافلة بصرف الأدوية للمرضى بالمجان، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة.
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