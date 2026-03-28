أحمد شوبير: إدارة الأهلي ستدعم ييس توروب حتى نهاية الموسم

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جلسة جمعت بين مسؤولي النادي الأهلي والجهاز الفني، لبحث أوضاع الفريق خلال المرحلة الحالية.

وأوضح شوبير، عبر برنامج “الناظر” على قناة النهار، أن الاجتماع ضم كلًا من ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، إلى جانب المدير الفني ييس توروب ووليد صلاح.

وأضاف أن إدارة النادي شددت خلال الجلسة على دعمها الكامل للمدرب حتى نهاية الموسم، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار داخل الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الجلسة شهدت تأكيدًا على أهمية التكاتف بين جميع الأطراف من أجل تجاوز المرحلة الحالية وتحقيق النتائج المطلوبة