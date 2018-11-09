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حوادث

ضبط 3 كيلو استروكس بحوزة شخصين بالقاهرة

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:50 م
ضبط متهمين - أرشيفية
ضبط متهمين - أرشيفية
مصطفى الرماح
تمكنت مديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة لقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس المخدر وزنت 3 كيلو جرام.

ف أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة عين شمس (بالقاهرة) قيام كلًا من المدعو/أحمد.ع.إ - 20 سنة عاطل، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "مخدرات" والمدعو/رجب.م.م - 24 سنة عاطل بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس المخدر وزنت 3 كيلو جرام ، كمية من مادة " الكيماتين " وزنت 300 جرام ، كمية من مادة " الأسيتون " المستخدمة فى تصنيع مخدر الأستروكس ، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التصنيع والاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.
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