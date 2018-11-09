مذيعات 3 ستات: صديقتك المقربة ضرتك الحقيقية

قالت الإعلامية ياسمين فهمي، إن الصديقة المقربة التي تعيش داخل أسرار البيت وتوجه النصح والإرشاد، قد تساهم في تدمير المنزل بنصحها الخاطئ الذي يحمل بعضا من الحقد والغيرة في الأغلب، مؤكدة أن هناك العديد من السيدات يتعرضن للخيانة الزوجية من صديقاتهن المقربات.



وأوضحت ليلي عز العرب خلال تقديمها برنامج "3 ستات" مع ياسمين فهمي وسالي حماد، المذاع علي فضائية صدي البلد، أن أسرار المنزل ليست مستباحة للعامة والأصدقاء، ويجب تحري الدقة في اختيار الأصدقاء، قائلة: "خلي عندك معارف كتير وأصدقاء قليلين".



وأشارت سالي حماد، إلي أن الاختيار الخاطئ للأصدقاء السبب الرئيسي لحالات الخيانة الزوجية بين الصديقة المقربة والزوج، مؤكدة أن الخيانة لا تأتي من الصديقة الحقيقية المخلصة الأمينة.