ارتفاع عدد ضحايا سيول الأردن إلى 11 شخصا بينهم أطفال

أفادت وسائل إعلام أردنية اليوم، السبت، بارتفاع عدد ضحايا السيول إلى 11 شخصا بينهم أطفال.





وكانت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية، جمانا غنيمات، أعلنت مساء أمس، الجمعة، مصرع 9 أشخاص بينهم أطفال، وفقدان 6 آخرين جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق في المملكة.وقالت "غنيمات" إن طائرة انطلقت لرصد المنطقة التي اجتاحتها السيول للوقوف على تفاصيل الحالة، مشيرة إلى أن التنبؤات الجوية تفيد بأن هطول المطر سيستمر خلال اليومين القادمين.وأشارت المتحدثة باسم الحكومة إلى نقل 60 شخصا من منطقه ضبعة إلى مناطق آمنة بعد وفاة 3 أشخاص، كما أقلت سيارات الإسعاف 9 أشخاص إلى مستشفى النديم وقد تكون بينهم وفيات.