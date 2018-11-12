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اقتصاد

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التجارة بشأن تصدير البطاطس .. مستندات

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 07:13 م
صدى البلد
محمد صبيح
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التجـارة والصنـاعة رقم 969 لسنة 2018 والذي جاء نصه كالتالي:

بعد الاطلاع على قانون الخـــدمة المـــدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحتـه التنفـيذية ؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة ؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها.

وعلى القرار الوزارى رقم 95 لسنة 2000 بشأن تشكيل لجنة تنظيم تصدير البطـاطس وتعـديلاته؛ وعلى القرار الوزارى رقم 824 لسنة 2010 «قانونى مشترك» بشأن نظـام إنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس وتعديلاته؛ وعلى القرار الوزارى رقم 273 لسنة 2017 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمى للوزارة.

وعلى القرار الوزارى رقم 834 لسنة 2018 بشأن إيقاف شركة ومحطة دينــا للاستيراد والتصدير عن تصدير البطاطس لدول الاتحاد الأوروبى لمـدة ثلاثة مواسم (2019/2018، 2020/2019، 2021/2020).

وعلى مذكرة القائم بأعمـــال رئيـــس قطــاع الاتفـــاقيات والتجــــارة الخــــارجية المـؤرخــة فى 2018/11/5.

قـــــرر وزير التجارة والصناعة: ( المــادة الأولى ) تلغى المـادة الثانية من القرار الوزارى رقم 834 لسنة 2018 المشار إليه بعاليه.

كما قرر: ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل بـه اعتبارًا من اليوم التالى لتـاريخ نشـره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التجارة بشأن تصدير البطاطس .. مستندات
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التجارة بشأن تصدير البطاطس .. مستندات
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التجارة بشأن تصدير البطاطس .. مستندات
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