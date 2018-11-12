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فن

شاهد.. سميرة سعيد تؤدي بروفات حفل القرية العالمية بدبي

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:40 م
صدى البلد
سعيد فراج
وصلت أمس الديفا سميرة سعيد إلى مدينة دبي الإماراتية، استعدادًا لحفلتها الغنائية بالقرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية، يوم 16 نوفمبر الجاري، إذ بدأت سميرة بروفات الحفل مع فرقتها الموسيقية وقدمت معهم باقة من أغاني الحفل.

يقام الحفل بتنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ولم يتم طرح التذاكر إلى الآن، وينتظر أن تقدم سميرة سعيد خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

يذكر أن أخر أعمال سميرة سعيد، الفنية كان فيديو كليب أغنية "سوبر مان"، التي طرحته شركة روتانا بطريقة الرسوم المتحركة وذلك عبر قناة اليوتيوب.



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