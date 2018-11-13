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حوادث

ضبط صاحب مصنع ملابس بالمحلة نصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:19 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من المدعو/ محمد.ع.ع، وآخر، بقيام المدعو/ إبراهيم.م.م بالنصب والاحتيال عليهما، والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بلغ إجماليها 90 ألف جنيه من أصل 120 ألف جنيه، بزعم تسفيرهما لإحدى الدول العربية، وتوفير فرص عمل لهما به، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المدعو/ إبراهيم. م.م، 26 سنة "صاحب مصنع ملابس "ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء من الشاكين على المبالغ المالية المشار إليها بزعم تسفيرهما للعمل بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولي عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
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