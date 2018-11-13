بعد وفاة الشيف قدري.. تعرف على أشهر وصفات حلواني العرب

صدمة كبيرة انتابت مستخدمو موقع فيسبوك، بعد سماعهم خبر وفاة الشيف قدري الملقب بحلواني العرب.



ونعرض في السطور التالية، أشهر الأكلات التي قدمها "قدري" خلال مسيرته في تقديم برامج الطبخ.



1- بلح الشام بالشيكولاتة



2 كوب الا ربع دقيق

كوب ماء

4 بيض

ربع م ص فانيليا

2 م ك زيت

م ك سكر

م ص ملح

للشيكولاته

2 م ك كاكاو

للتزين

شيكولاته بيضاء

زيت

جوز هند

شيكولاته فارمسيل

فول سوداني



الشربات

500 جرام سكر. 2 كوب

250 مللي ماء. 1 كوب

50 ج عسل جلوكوز. نصف م ك

ذره ملح لمون

1 جرام فانيليا ربع م ص



أولا يتم عمل الشربات... توضع حلة على النار ثم نضع الماء مع السكر وعسل الجلوكوز والفانيليا ونتركه حتى يغلي ثم نضع ملح الليمون ونتركه يغلي لمدة دقيقة أخرى ثم نطفي ونتركه ليبرد.



ثانيًا: بلح الشام

في حله على النار نضع فيها الماء مع السكر مع الزيت ونتركهم حتى يسخنوا ثم نضع الدقيق والملح ونقلب حتى يطبخ الدقيق على النار ونضع العجينة لتبرد ونضعها بعد ذلك في العجان ونضع البيض مع الفانيليا ثم نضع العجينة في كيس الحلواني ونقطع وتشكل بلح الشام في زيت بارد ثم نعلي درجة حرارة الزيت ونقلب بالمقصوصه حتى لا يحترق أو يعجن ثم نضعه بعد السوي مباشرة في الشربات البارد ونقلب ثم نصفي الشربات وبعد ذلك نقوم بالتزيين بالشيكولاته والجوز الهند والفول السوداني.



2- كب كيك الشوفان

المقادير

250 ج شوفان مطحون "2 كوب ونصف"

75 ج زبيب "نصف كوب"

200 ج عسل نحل "نصف كوب"

5 ج بيكنج صودا "ربع م ص"

10 ج بيكنج بودر "نصف م ص"

2 ج فانليا "ربع م ص"

كوب زبادي

2 بيضه



الطريقة

يوضع البيض مع العسل والزبادي والفانليا ويقلبوا جيدا ثم نضيف البكينج بودر وكربونات الصودا مع الشوفان البودر.

لابد من طحن الشوفان بودر ثم خلطهم جيدا مع بعض؛ يوضع في فورم كب كيك أو فورم حسب الرغبه

يسوي علي درجة حرارة 180 لمدة 20 إلى 30 دقيقة.



3-التورته السبونج

المقادير

125 ج سكر "نصف كوب"

5 بيض

165 ج دقيق "كوب وربع"

15 ج كاكاو "م ك ونصف"

15 ج محسن جل "م ص"

5 ج بيكينج بودر "م ص"

2 ج فانيليا ربع "م ص"

50 مللي ماء دافئ "ربع كوب"



الشربات

250 مللي ماء "كوب"

250 ج سكر "كوب وربع"

50 مللي عصير برتقال

1 ج ملح ليمون "ربع م ص"

1 ج فانيليا "ربع م ص"



طريقة عمل الاسبونج

يوضع البيض مع السكر مع الفانيليا والمحسن ويتم خفقهم تدريجيا والتأكد من اذابة المحسن جيدا ثم اضافة باقي المقادير ويتم الخفق لمدة 8 دقائق وإضافة الماء الدافئ.



ويتم الخفق لمدة دقيقة ثم يتم تجهيز الصينية مقاس 20 او 22 سم، وبعدها يتم إضافة الخليط في الصينية وتوضع في الفرن لمدة 30 الى 35 دقيقة على درجة حرارة 180 ويرجى عدم فتح الفرن قبل 30 دقيقة حتى لا يهبط ثم بعد الخروج من الفرن نتركها لتبرد وتوضع في الثلاجة ليلة كاملة ثم يتم تقطيعها على ثلاث راقات ونسقى راقات الاسبونج بالشربات بالفرشاه، وبعدها يتم إضافة الكريمة بين كل طبقات الاسبونج ثم توضع في الفريزر وكذلك تكون جاهزة للتزيين.



يتم تسخين الفريش كريم وتقطع الشيكولاتة قطع صغيرة وتضاف على الفريش كريم عند الغليان ويتم تهدئة النار والتقليب جيدا حتى إذابة الشيكولاتة ثم إضافة الزبدة مع التقليب جيدا وتترك لتبرد ثم يتم استخدامها في تزيين التورتة.



طريقة الشربات

يضاف الماء والسكر حتى الغليان لمدة 5 دقائق ثم ملح الليمون لمدة دقيقتين.

نضيف عصير البرتقال للشربات المغلي ويترك ليبرد ثم نستخدمه في وضعها على التورتة.