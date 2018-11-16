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منوعات

شاهد.. حفل زفاف ديبيكا بادكون ورانفير سينج.. مراسم تقليدية هندية في إيطاليا

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:20 ص
ديبيكا بادكون
ديبيكا بادكون
أماني إبراهيم
احتفل أشهر ثنائي في بوليوود، النجمة ديبيكا بادكون، وخطيبها رانفير سينج، بحفل زفافهما أمس، بعد علاقة طويلة استمرت لعدة سنوات، ونشر الثنائي أول صورتين من حفل زفافهما على حسابهما الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

أقيم حفل الزفاف، على ضفاف بحيرة كومو في إيطاليا، واقتصر على المقربين والأهل والأصدقاء فقط.

وكانت مراسم حفل زفاف ديبيكا ورانفير تقليدية جدا، حيث ارتدت العروس الساري الهندي الأحمر وتزينت بالحناء بنفس اللون والكثير من الاكسسوارات، وفقًا لصحيفة "إنديا تايمز" الهندية.

وبعد احتفالات الزفاف في إيطاليا، من المتوقع أن يعودا الثنائي إلى الهند مجددا في 18 نوفمبر، وسيكون أول ظهور علني لهم في ليلة استقبالهم في بنجالور في 21 نوفمبر الجاري، وسيتم تنظيم حفل استقبال آخر لأصدقاء العروسين من المشاهير في مومباي في 28 نوفمبر.

وكان كاران جوهر أول شخص يهنئ ديبيكا ورانفير في حفل زفافهما وذلك عبر حسابه على موقع "تويتر"، متمنيا لهما أطيب التمنيات، وبعدها توالت تهنئة أصدقائهما، من نجوم بوليوود وكان من أبرزهم أنوشكا شارما، وعلياء بهات، وبارينتي تشوبرا.

جدير بالذكر، أن علاقة ديبيكا بادكون، ورانفيير سينج استمرت لعدة سنوات، عملا فيها سويا من خلال 3 أفلام هم "بادمافات" و"رام ليلا" و "باجيراو ماستاني".
ديبيكا ورانفير ديبيكا ورانفير
ديبيكا ورانفير ديبيكا ورانفير
ديبيكا ورانفير ديبيكا ورانفير
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