مناظرة 499 حالة مرضية في قافلة طبية بجنوب الوادي

نظمت جامعة جنوب الوادى، قافلة طبية بشرية بقرية حاجر خزام مركز قوص بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، في إطار القوافل المتنوعة التي ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي برعاية الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور يوسف غرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





قال الدكتور يوسف غرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة تمكنت من توقيع الكشف الطبى لـ 499 حالة في التخصصات التالية الباطنة 70 حالة والنساء والتوليد 40 حالة والعظام 100 حالة والرمد 95 حالة والأطفال 120 حالة والجلدية 55 حالة والصدرية 19 حالة.



