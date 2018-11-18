دينا فؤاد مدرسة موسيقى في قيد عائلى

تواصل دينا فؤاد تصوير دورها فى مسلسل قيد عائلى داخل أحد الاستوديوهات، وتجسد دينا خلال المسلسل دور مدرسة موسيقى ، كما تجسد دور الأخت الصغرى للفنانة ميرفت أمين.





قيد عائلى عدد حلقاته 45 حلقة وكان يحمل أسم "البيت الأبيض"، ويشارك فى بطولته ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسى، صلاح عبد الله، دينا فؤاد، نبيل الحلفاوي، هالة فاخر، انعام سالوسة، سيمون، خالد سرحان، رامي وحيد، نضال الشافعي، محمد رياض، أحمد التهامي، محمد محمود عبد العزيز.



