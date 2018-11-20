مؤرخ أمريكي يستعرض رؤيته في تفسير تاريخ العالم بالأوبرا.. 27 ديسمبر

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصري، أمسية ضمن فعاليات منتدى الحوار الثقافي تحت عنوان "الهوية والتاريخ"، وذلك في السادسة مساء الخميس 27 ديسمبر المقبل بمقر المجلس بساحة الأوبرا.





وتستضيف الأمسية، المؤرخ الأمريكي البروفيسور بيتر جران ويعقبها حوار مفتوح مع عدد المثقفين والمهتمين.





ومن المقرر أن يتناول الحوار منهج كتابة التاريخ متخذًا حقبة العصر العثماني فى مصر نموذجا الى جانب نقد منهج الاستشراق الذى يتم تطبيقه لتفسير تاريخ العالم والذى عجز عن ذلك، كما يتم طرح رؤية مختلفة لقراءة التاريخ من خلال مناقشة أجزاء من مؤلفات الدكتورة نيللى حنا، وكتاب "مائتا عام على الحملة الفرنسية" لكل من الدكتور ناصر إبراهيم والراحل الدكتور رؤوف عباس .



