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هشام الخياط يكشف تفاصيل تجربة مصر في التخلص من فيروس سي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:46 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، إن عدم ظهور أعراض الإصابة بفيروس سي هى أحد أهم المشاكل التي تواجه المرضي، وقد يبدأ في المراحل الأولى من التليف الكبدي دون ظهور أي أعراض، مؤكدا أن هناك العديد من الأطباء يخلطون بين مشاكل القولون وفيروس سي، مما يدفعهم لتجاهل طلب تحليل للفيروس.

وأوضح الخياط خلال لقاء تلفزيوني مع فضائية المحور، أن مبادر الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف والقضاء علي فيروس سي تعد من الحملات الطبية النادرة عالميا للقضاء على مرض بعينه، مؤكدا أن الحملة تهدف لمسح 100 مليون مواطن مصري، وصرف العلاج و الرعاية الصحية للمصابين.

وأشار، إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهف خلال مبادرة الكشف المبكر والقضاء علي فيروس سي لمسح مجموعة من الأمراض الأخرى غير السارية، مثل السكر، الضغط والسمنة، مضيفا أن السمنة هي المرض القادم الذي يهدد شريحة كبيرة من المواطنين في العالم.
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