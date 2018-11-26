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أخبار العالم

محمد بن سلمان في القاهرة.. السعودية تنشر فيديو عن العلاقات التاريخية مع مصر

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:14 م
الرئيس السيسي وولي
الرئيس السيسي وولي العهد السعودي
رحيم يسري
نشرت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، مقطع فيديو عن العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية، تزامنا مع وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة ولقائه بالرئيس السيسي.

ونشر الحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو يوثق تاريخ العلاقات بين البلدين، وعلقت قائلة "علاقتنا التاريخية .. صلبة .. قوية .. متجذرة".

وقالت الوزارة في تغريدة أخرى "لم تتأخر مصر عن السعودية لحظة .. ولن تتأخر السعودية عن مصر لحظة".
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