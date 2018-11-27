وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الألماني حادث كيرتش

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، هاتفيا، مع نظيره الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، الحادث الأخير بين السفن الأوكرانية والروسية في مضيق كيرتش.



وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "أن المكالمة الهاتفية بين الوزيرين جاءت تعزيزا للاتصال الهاتفي الذي أجري بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبحت الأحداث التي أدت إلى عبور السفن الأوكرانية للحدود الروسية في مضيق كيرتش بصورة غير شرعية يوم 25 نوفمبر".



وأضاف البيان أن الجانب الروسي، واستنادا إلى الوقائع، أكد أن الأعمال الاستفزازية كانت مخططة من قبل السلطات الأوكرانية انتهاكا لأعراف القانون الدولي، موضحا أن هذه الأعمال تمثل تهديدات ومخاطر على سلامة حركة السفن في مياه البحر الأسود، وعلى حياة أفراد طواقم سفن القوات البحرية الأوكرانية.



وأكدت الخارجية الروسية أنها وجهت إلى الجانب الألماني دعوة للتأثير على القيادة الأوكرانية من أجل منع تكرار الاستفزازات التي تخدم المصالح السياسية الداخلية الضيقة.



وسبق أن فتحت السلطات الروسية تحقيقا جنائيا في قضية انتهاك 3 سفن حربية أوكرانية المياه الروسية أثناء توجهها نحو مضيق كيرتش الرابط بين البحر الأسود وبحر آزوف يوم 25 نوفمبر الجاري.