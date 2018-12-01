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ديني

وزير الأوقاف يلقي محاضرة بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر غدا

السبت 01/ديسمبر/2018 - 05:14 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
يلقي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة محاضرة هامة بمناسبة احتفال الاتحاد بالمولد النبوي الشريف غدًا الأحد 2 / 12 / 2018م عقب صلاة المغرب بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بحضور لفيف من القيادات العمالية وممثلي النقابات العامة على مستوى الجمهورية .

وقالت الوزارة في بيان لها منذ قليل أن هذه المحاضرة تأتي في إطار حملة “رسول الإنسانية ” سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) .

وتقيم وزارة الأوقاف أمسية ابتهالية بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ينشد فيها جماعة من المبتهلين المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون بردة البوصيري , إيمانا من الوزارة بقيمة الكلمة , وأثر الإنشاد الديني والابتهال الديني في تهذيب النفوس وترقيق المشاعر , وإبراز بعض الجوانب الإيمانية والأخلاقية والإنسانية في ديننا الحنيف ,

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