وزير الأوقاف يلقي محاضرة بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر غدا

يلقي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة محاضرة هامة بمناسبة احتفال الاتحاد بالمولد النبوي الشريف غدًا الأحد 2 / 12 / 2018م عقب صلاة المغرب بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بحضور لفيف من القيادات العمالية وممثلي النقابات العامة على مستوى الجمهورية .



وقالت الوزارة في بيان لها منذ قليل أن هذه المحاضرة تأتي في إطار حملة “رسول الإنسانية ” سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) .



وتقيم وزارة الأوقاف أمسية ابتهالية بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ينشد فيها جماعة من المبتهلين المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون بردة البوصيري , إيمانا من الوزارة بقيمة الكلمة , وأثر الإنشاد الديني والابتهال الديني في تهذيب النفوس وترقيق المشاعر , وإبراز بعض الجوانب الإيمانية والأخلاقية والإنسانية في ديننا الحنيف ,



