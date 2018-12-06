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رياضة

4 بنود من الكاف لتحديد البلد المنظم لكأس الأمم الإفريقية 2019

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:04 م
الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"
محمد رشاد- عمرو الحلواني
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن وضع 4 خطوات سيتم من خلالها اختيار البلد المنظم لبطولة أمم إفريقيا 2019، التي ستقام الصيف القادم.

وقام الاتحاد الإفريقي بإصدار بيان اليوم الخميس عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، حدد من خلاله الخطوات التي بدأ في تنفيذها من أجل اختيار البلد المنظم للبطولة.

و الخطوات الأربع كالتالي:

- الطلب الخاص استضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 تم إرساله إلى كافة الاتحادات المحلية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

- أي اتحاد محلي يرغب في استضافة البطولة عليه أن يرسل الملف الخاص به مع منتصف ليل القاهرة الجمعة 14 ديسمبر.

- بداية من 15 ديسمبر 2018 سيقوم "كاف" بالإعلان عن قائمة مختصرة ويطلب معلومات إضافية من المتقدمين بطلب الاستضافة مع عمل زيارات ميدانية محتملة من أجل تقييم حالة الطلبات المقدمة.

- مع ختام مرحلة التقييم الفني ستقوم اللجنة التنفيذية لـ"كاف" بتحديد البلد المستضيف لبطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في صيف 2019.

قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي الشهر الماضي سحب تنظيم بطولة أمم إفريقيا القادمة من الكاميرون بعد زيارة ميدانية أكدت عدم جاهزية البلاد لاستضافة البطولة.
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