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محافظات

رئيس جامعة العريش:استكمال خطة إنشاء مباني الكليات لتلبية احتياجات المنطقة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:38 ص
صدى البلد
احمد صالح
أكد الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش أنه يجري حاليا تنفيذ خطة انشاءات مبانى الكليات والمنشآت الجامعة لتلبية احتياجات المنطقة، مشيرا إلى القرار الجمهورى في أبريل عام 2016 بإنشاء جامعة العريش كجامعة حكومية، حيث كانت تضم كليات: التربية، العلوم الزراعية البيئية، التربية الرياضية، العلوم، الآداب، ومعهد الدراسات البيئية، وقد ضمت إليها مؤخرا كليات الاقتصاد المنزلى والتجارة والاستزراع البحري والمصايد السمكية، ثم كلية الطب البيطرى، وجارى السعي لإنشاء كلية للطب البشرى وانشاء مجمع طبي ومستشفى جامعى، وأنه من المقرر أن تضم أكثر من 16 كلية متنوعة بخلاف المراكز البحثية ومنشآت خدمة البيئة والمجتمع المحلي.

وقام الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش يرافقه المهندس مدحت فايق مدير الإدارة الهندسية، المهندس إبراهيم حلمى زهران مدير تنفيذ المشروعات، والمهندسون: خالد عبد الهادى وحسن صلاح الدين وإبراهيم سعيد التربانى استشاريو المشروع، بوضع حجر الأساس لإقامة مبنى كلية الاقتصاد المنزلي في الحرم الجامعي بضاحية السلام بالعري.

من جانبه أعلن المهندس مدحت فايق مدير الادارة الهندسية في جامعة العريش أنه جارى العمل في تنفيذ عدة مشروعات انشائية داخل الحرم الجامعى للجامعة، ومنها: مباني كليات، التجارة والتربية والاستزراع السمكى والمصايد البحرية والآداب ومعامل كلية الطب.. بخلاف عنابر بحثية للسمان والأرانب والدواجن وأحواض استزراع سمكى، عمارة سكنية للطلبة وأخرى للطالبات، مشروعات الطرق والمرافق الخدمية من مياه وكهرباء وباقى مشروعات البنية التحتية.

وأشار إلى وجود عدد آخر من المشروعات الجارى التعاقد على انشائها، ومن بينها كلية الاقتصاد المنزلى، ومباني كليات: التربية الرياضية والطب البيطرى، ومبنين للمدرجات، وأنه من المقترح في الخطة الجديدة اقامة مبان لكليات الطب البشري والصيدلة والتمريض والهندسة، المستشفى الجامعى لكلية الطب، ومبنى للخدمات الطلابية المتنوعة.
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