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اقتصاد

رئيس مصلحة الجمارك يطمئن المصريين بشأن أسعار السيارات في 2019

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:30 م
صدى البلد
محمد صبيح
قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن قرار وزارة المالية بتحرير سعر الدولار الجمركي على السلع الترفيهية وفقا لسعر الدولار في البنوك سيكون له تأثير طفيف على أسعار السيارات لأن الفارق بين سعر الدولار الجمركي والدولار في البنوك حوالي 190 قرشا بنسبة 12.5%، لن يكون لها تأثير واضح في تحريك الأسعار.

وتوقع نجم، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، انخفاض أسعار السيارات الأوروبية خلال 2019 بعد تطبيق آخر شريحة خفض للجمارك بنسبة 30% لتصل نسبة التعريفة الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى 0%، مشيرا إلى أن اقتصاد السوق هو الذي سيحدد أسعار السيارات خلال 2019.

وأكد، أن انخفاض أسعار السيارات الأوروبية وفقا لتطبيق آخر شريحة يساهم في خفض التعريفة الجمركية إلى 0% جمارك وأن الوكلاء هم المعنيين بتطبيق هذا الخفض في الأسعار، لافتا إلى ضرورة مراقبة السوق من جانب الجهات الرقابية والمعنية بضبط السوق.

ووقعت مصر والاتحاد الاوروبى (15 دولة) فى 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجي) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبي إلي 16 سنة.

ويتم بمقتضى الاتفاقية أن تتمتع صادرات مصر الصناعية إلى بلدان الاتحاد الأوروبى بالإعفاء من الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى ذات أثر مماثل وذلك فور دخول الاتفاق حيز النفاذ وكذا إعفاء واردات الاتحاد الأوروبي لمصر من الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل ودون أي قيود كمية أو قيود أخرى ذات أثر مماثل.
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