استعدادًا لكأس العالم للأندية.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام باتشوكا المكسيكي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مواجهة ودية مرتقبة أمام باتشوكا المكسيكي، ضمن معسكره التحضيري المقام حاليًا في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا لانطلاق النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتأتي المباراة ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، حيث يسعى المدرب إلى اختبار التشكيلة الأساسية التي يعتزم الاعتماد عليها خلال البطولة، وسط حالة من التركيز والحماس الكبير تسيطر على التدريبات اليومية للفريق.

ويغيب عن المباراة عدد من العناصر المهمة، على رأسهم أحمد سيد "زيزو" الوافد الجديد من الزمالك، الذي التحق بمعسكر الفريق يوم أمس فقط، بالإضافة إلى الثنائي الدولي أليو ديانج ووسام أبو علي، بسبب ارتباطهما مع منتخبي مالي وفلسطين، كما يُستبعد إمام عاشور بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الضامة، وفضل الجهاز الفني منحه راحة لتفادي أي مضاعفات محتملة.

ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل يضم:

التشكيل المتوقع للأهلى أمام باتشوكا المكسيكى الليلة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع:

يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، أشرف داري، محمد هاني.

خط الوسط:

حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم:

محمود حسن تريزيجيه، ونيتس جراديشار.

وتُعد هذه المباراة بمثابة بروفة جادة للمارد الأحمر قبل انطلاق البطولة العالمية، التي تُنظم لأول مرة بنظام يضم 32 فريقًا، حيث يخوض الأهلي منافسات المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي، في مجموعة توصف بـ"مجموعة الحديد".

ويسعى الأهلي للظهور القوي وتحقيق انطلاقة ناجحة في البطولة التي ستشهد تنافسًا غير مسبوق بين أبطال القارات، ويمثل المعسكر الحالي في الولايات المتحدة خطوة محورية على طريق الإعداد للحدث العالمي المنتظر.