بلاغ بوجود قنبلة على طائرة قادمة من البحرين إلى الكويت

تحفظت السُلطات على مبلغ بوجود قنبلة على متن رحلة طيران قادمة من البحرين تحمل رقم gf213 وقامت السُلطات الكويتية بالتعامل مع البلاغ بجدية، وفعلت البروتوكولات الأمنية المتعارف عليها، وتم تفعيل الاستنفار الأمني.

وهبطت الطائرة بسلام في مطار الكويت مع نزول كافة ركاب الطائرة وعزلهم في قاعة منفصلة بالمطار وهم في حالة جيدة دون وقوع أي مكروه حسب بيان المتحدث باسم إدارة الطيران المدني الكويتي عبد الله الراجحي، وتتعاون سُلطات الطيران المدني الكويتي مع السُلطان الأمنية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية عن المبلغ.