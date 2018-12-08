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فن

مي كساب تنتهي من تصوير أغنية يا نحلة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:50 م
صدى البلد
شيري نبيل
انتهت المطربة مي كساب، من تصوير أغنيتها الجديدة "يا نحلة"، استعدادا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة .

أغنية "يا نحلة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أوكا، وهندسة صوتية جورج يعقوب وإخراج كامبا، ومدير تصوير سامح فوزي.

من جهة أخرى تستعد "كساب" لتقديم فيلم جديد يحمل اسم "الطيب والشرس واللعوب" حيث بدأت في قراءة سيناريو العمل وعقدت عدة جلسات عمل مع مخرج الفيلم، استعدادًا لبدء تصويره مطلع يناير المقبل، ويشاركها في هذا الفيلم عدد من النجوم من بينهم بيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحى وطارق الإبياري، وهو قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا وإخراج رامي رزق الله.
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