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رياضة

قبل مواجهة الأحد النارية.. أرقام صادمة في تاريخ لقاءات الأهلي وطلائع الجيش

السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:18 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق طلائع الجيش، مساء غدٍ الأحد، على استاد السلام، في إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي صاحب الكلمة العليا في تاريخ مواجهات الفريقين منذ صعود طلائع الجيش إلى مسابقة الدوري الممتاز موسم 2004-2005 .
وفيما يلي نرصد أبرز أرقام مواجهات الفريقين:

– مباراة الأحد بين الأهلي وطلائع الجيش تحمل الرقم 24 ببطولة الدوري بعدما التقى الفريقان من قبل في 23 مباراة، حقق الأهلي الفوز في 18 مباراة وانتهت 5 مباريات بنتيجة التعادل.

– أول لقاء جمع الفريقين كان في 21-11-2004 وانتهى بفوز الأهلي بهدف دون رد، فيما كان آخر لقاءات للفريقين في السادس عشر من يناير الماضي وانتهى بفوز الأهلي بنتيجة 2-0.

– الأهلي حقق 7 انتصارات على طلائع الجيش بشكل متتالٍ في مناسبتين خلال مواجهات الفريقين بالدوري، الأولى في الفترة من 21-11- 2004 وحتى 19-5-2008 عندما نجح الطلائع في فرض التعادل السلبي ليحرم الأهلي من الفوز الثامن على التوالي، المناسبة الثانية في الفترة من 20-8- 2010 وحتى 13-2-2016 ، عندما نجح الأهلي خلال تلك الفترة في تكرار الـ 7 انتصارات متتالية على الطلائع، ليعود الطلائع وينجح في إيقاف سلسلة انتصارات الأهلي المتتالية عند 7 انتصارات أيضا وبنتيجة التعادل السلبي.

– سجل نجوم الأهلي في شباك طلائع الجيش 48 هدفا وكان محمد بركات لاعب الأهلي السابق صاحب أول أهداف الأهلي في مرمى الطلائع في أول مباراة جمعت الفريقين في موسم 2004-2005 ، بينما يعد عماد متعب مهاجم الأهلي السابق الهداف التاريخي لمباريات الفريقين بعدما زار شباك الطلائع في 7 مناسبات.

– اكتفى فريق طلائع الجيش بهز شباك الأهلي في 12 مناسبة على مدار 23 مباراة في الدوري .

– الفوز برباعية هو أكبر انتصار للأهلي في تاريخ مواجهات الفريقين، وحققه في 3 مناسبات، الأولى في موسم 2006-2007 عندما فاز الأهلي بنتيجة 4-0، والثانية في موسم 2009-2010 وفاز الأهلي بنتيجة 4-2 ، والمناسبة الثالثة في موسم 2014-2015 وفاز الأهلي على الطلائع بنتيجة 4-0 .
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